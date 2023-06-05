...

Polisi Tangkap Komplotan Pelaku Penipuan Jasa Titip Tiket Konser Coldplay

Rizki Falupi, Jurnalis · Senin 05 Juni 2023 17:22 WIB
Empat pelaku penipuan jasa titip tiket konser Coldplay ini hanya tertunduk lesu saat digiring petugas ke hapadan awak media di depan Gedung Mapolda Metro Jaya, Senin (5/6/2023) Siang. Penangkapan pelaku berawal dari salah seorang korban yang mengaku rugi hingga Rp20 juta.
 
Pelaku melancarkan aksinya dengan memosting jasa titip tiket konser Coldplay di akun Instagram @jastip.coldplay. Dari tangan pelaku petugas menyita beberapa barang bukti diantaranya 4 buah ponsel dan akun e-wallet. Pelaku disangkakan dengan UU ITE dengan ancaman 6 tahun penjara.

