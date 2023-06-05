...

Bertemu Deputi PM Australia, Wapres Minta Implementasi IA-CEPA Dimaksimalkan

Binti Mufarida, Jurnalis · Senin 05 Juni 2023 17:48 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima Kunjungan Kehormatan Deputi Perdana Menteri (PM) Australia Richard Marles, di Istana Wapres, Jl. Merdeka Selatan No.6, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023). Pada kesempatan itu, Indonesia dan Australia sepakat meningkatkan kerjasama di sektor ekonomi.
 
Apalagi, kedua negara telah menandatangani Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang berlaku efektif pada 5 Juli 2020.
 
Pada tahun 2022 investasi Australia di Indonesia tercatat sebesar USD 524,4 juta (982 proyek). Wapres  berharap investasi dapat diperluas di sektor energi terbarukan.

