Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima Kunjungan Kehormatan Deputi Perdana Menteri (PM) Australia Richard Marles, di Istana Wapres, Jl. Merdeka Selatan No.6, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023). Pada kesempatan itu, Indonesia dan Australia sepakat meningkatkan kerjasama di sektor ekonomi.
Apalagi, kedua negara telah menandatangani Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang berlaku efektif pada 5 Juli 2020.
Pada tahun 2022 investasi Australia di Indonesia tercatat sebesar USD 524,4 juta (982 proyek). Wapres berharap investasi dapat diperluas di sektor energi terbarukan.
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow