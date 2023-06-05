Puluhan relawan emak-emak dari kelompok relawan DPW Jaringan Nasional (Jarnas) ABW Dewi Sri Jabodetabek resmi mendeklarasikan dukungan terhadap Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

DPW Jarnas ABW Dewi Sri menilai Anies mampu membawa perubahan, salah satunya menegakkan hukum di Tanah Air. Mereka juga mengajak emak-emak dari Jabodetabek untuk bersama-sama mendukung Anies Baswedan untuk perubahan.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

