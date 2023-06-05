...

DPW Jarnas ABW Dewi Sri Resmi Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Senin 05 Juni 2023 14:45 WIB
Puluhan relawan emak-emak dari kelompok relawan DPW Jaringan Nasional (Jarnas) ABW Dewi Sri Jabodetabek resmi mendeklarasikan dukungan terhadap Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.
 
DPW Jarnas ABW Dewi Sri menilai Anies mampu membawa perubahan, salah satunya menegakkan hukum di Tanah Air. Mereka juga mengajak emak-emak dari Jabodetabek untuk bersama-sama mendukung Anies Baswedan untuk perubahan.
 
