Alan Walker memeriahkan gelaran GulaVit 2023 Jakarta E-Prix, pada Sabtu (3/6/2023). Alan Walker membawakan beberapa hitsnya seperti Alone, The Spectre, On My Way hingga lagu Coldplay yang berjudul Hymne for the Weekend.

Ia juga membuat kejutan dengan mengibarkan bendera merah putih sebagai penutup konser.

Reporter : Muhamad Fadli Ramadan

Produser: Reza Ramadhan

