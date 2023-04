Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah terpantau padat pada malam pertama puncak arus mudik, Selasa (18/4/2024).

Berdasarkan pantauan sekitar pukul 21.00 WIB, pintu tol yang terkenal langganan macet tersebut sudah diserbu kendaraan berplat B. Kendaraan yang antre didominasi dengan mobil keluarga.

Polisi mengungkapkan peningkatan kendaraan hampir mendekati 3x lipat. Pihak Kepolisian sendiri telah memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa One Way dari Tol Cipali hingga Kalikangkung per hari ini

Rekayasa lalu lintas satu arah itu sendiri diberlakukan sekira pukul 14.30 WIB

Reporter: Tangguh Yudha

Produser: Reza Ramadhan

