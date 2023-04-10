Dalam ayat ma fissamawati wama fil ardh berisi tentang pasan Allah kepada manusia bahwa seluruh alam semesta dan apa yang ada di bumi merupakan milik Allah SWT. Sebagaimana yang dikutip dari buku Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 karya Dr. Abdhullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh (2004).

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Lillāhi mā fis-samāwāti wa mā fil-arḍ, wa in tubdụ mā fī anfusikum au tukhfụhu yuḥāsibkum bihillāh, fa yagfiru limay yasyā`u wa yu'ażżibu may yasyā`, wallāhu 'alā kulli syai`ing qadīr

Penceramah: Puji Wahyuning, S.Pd.I,Gr

(rns)

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