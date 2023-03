Hari pertama bulan Ramadan, calon penumpang terlihat ramai meninggalkan Jakarta di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Mereka memutuskan mudik lebih awal agar bisa berkumpul dengan keluarga dan khawatir harga tiket yang melambung tinggi jika mendekati lebaran. Selain itu, tidak adanya lagi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) seperti tahun lalu juga menjadi alasan mereka untuk mudik.

Berdasarkan data dari Office In Charge (OIC) Soekarno Hatta, pergerakan penumpang di hari pertama Ramadan mencapai 94.300 orang dan pergerakan pesawat mencapai 784 pergerakan termasuk take off maupun landing.

Kontributor: Hasnugara

(rns)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.