Ruben Onsu resmi melaporkan akun TikTok @vina.run ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, pada 31 Juli 2025. Pelaporan tersebut terkait dugaan pemfitnahan terhadap anaknya.

Ruben mengaku, tak melibatkan mantan istrinya, Sarwendah Tan, saat akan melaporkan akun TikTok @vina.run. Dia mengaku, upaya hukum tersebut diambilnya atas inisiatif sendiri.

"Enggak ada koordinasi. Saya berdiri sendiri atas nama anak," ujarnya di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

(kem)

Follow Berita Okezone di Google News