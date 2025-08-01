Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, mengaku mendapat pesan menarik dari sahabatnya, mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, saat menjenguknya di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur. Tom meyakini bahwa Tuhan akan membuka jalan tak terduga bagi siapa pun yang berpijak pada kebenaran.

"Beliau mengatakan, Tuhan selalu berpihak dan memberikan jalan pada kebenaran. Beliau mengatakan, God works in mysterious ways (Tuhan bekerja dengan cara-cara yang tak terduga)," kata Anies kepada wartawan, Jumat (1/8/2025).

Kabar abolisi dari Presiden disambut baik oleh Tom dan keluarganya. Anies turut mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang mengusulkan penghapusan pidana tersebut.

(kem)

