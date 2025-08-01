Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, menjenguk sahabatnya, mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, di Rutan Klas I Cipinang, Jakarta Timur, Jumat, 1 Agustus 2025. Tom telah mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.

Anies menilai pemberian abolisi kepada Tom merupakan kabar baik. Langkah selanjutnya pasca-menerima abolisi akan dibahas dengan Tom.

(kem)

