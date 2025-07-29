Pihak kepolisian mengumumkan hasil analisis laboratorium forensik terkait penyelidikan kematian ADP (39), seorang diplomat muda dari Kementerian Luar Negeri. Dari pemeriksaan rekaman CCTV, polisi menyatakan tidak ditemukan tanda-tanda pengeditan video.

Ipda Saji Purwanto, anggota tim digital forensik Direktorat Siber Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa analisis dilakukan dengan metode berbasis metadata, aliran data (stream data), pemeriksaan setiap frame secara rinci, hingga analisis struktur GoP (group of picture).

