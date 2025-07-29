...

Menlu Sugiono Ungkap Rencana RI-Malaysia Eksplorasi Bersama Blok Ambalat

Tim Okezone, Jurnalis · Selasa 29 Juli 2025 22:48 WIB
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan rencana Indonesia dan Malaysia mengelola bersama kawasan perbatasan di Ambalat masih dieksplorasi oleh dua negara sehingga isu itu tidak dibahas secara spesifik dalam Konsultasi Tahunan Ke-13 Indonesia-Malaysia di Jakarta, Selasa.
 
Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim kembali bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, untuk konsultasi tahunan dua negara, setelah pertemuan itu terakhir kali digelar di Kuching, Serawak, Malaysia pada tahun 2017.
 
"Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya, modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan," kata Menlu Sugiono menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Merdeka selepas rangkaian acara Konsultasi Tahunan Ke-13 Indonesia dan Malaysia.

