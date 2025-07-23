...

Cak Imin di Harlah PKB: Saatnya Pilkada Dievaluasi Total, Ditunjuk Pusat atau Dipilih DPRD

Ali Mubarkah, Jurnalis · Rabu 23 Juli 2025 22:38 WIB
A A A
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dievaluasi secara menyeluruh.
 
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Cak Imin di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto, dalam perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Juli 2025.
 
“Salah satu hal yang sudah kami sampaikan kepada Bapak Presiden secara langsung adalah bahwa saatnya pemilihan kepala daerah dievaluasi total dari sisi manfaat dan mudaratnya,” ujar Cak Imin dalam sambutannya.
 
Ia juga mengusulkan agar kepala daerah ke depan bisa ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat, atau setidaknya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di masing-masing wilayah.
 
“Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, minimal pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Ini usulan yang cukup menantang karena banyak pihak yang menolak,” tambahnya.

(ali)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini