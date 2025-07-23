Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dievaluasi secara menyeluruh.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Cak Imin di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto, dalam perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Juli 2025.

“Salah satu hal yang sudah kami sampaikan kepada Bapak Presiden secara langsung adalah bahwa saatnya pemilihan kepala daerah dievaluasi total dari sisi manfaat dan mudaratnya,” ujar Cak Imin dalam sambutannya.

Ia juga mengusulkan agar kepala daerah ke depan bisa ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat, atau setidaknya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di masing-masing wilayah.

“Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, minimal pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Ini usulan yang cukup menantang karena banyak pihak yang menolak,” tambahnya.

(ali)

