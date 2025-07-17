Dua peristiwa mencerminkan tantangan besar dalam dunia pendidikan dan pemerintahan daerah. Di Batanghari, Jambi, acara penyerahan SK ASN PPPK berujung kisruh akibat miskomunikasi saat pelepasan balon yang membuat Bupati kecewa hingga SK belum diserahkan.

Sementara itu, di Depok, kebijakan Gubernur Jawa Barat yang menambah kapasitas siswa per kelas menjadi 50 orang memunculkan kendala sarana dan prasarana di SMA Negeri 8, yang kini kesulitan menyediakan ruang dan fasilitas memadai. Kedua kasus ini menyoroti pentingnya koordinasi dan kesiapan dalam menjalankan kebijakan publik.

(rvt)

Follow Berita Okezone di Google News