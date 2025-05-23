Jelang keberangkatan ke Makkah, jemaah calon haji tak melewatkan kesempatan berburu oleh-oleh di Kota Madinah. Pasar-pasar sekitar Masjid Nabawi menjadi destinasi favorit.

Usai beribadah, mereka memburu sajadah, parfum, peci, tasbih hingga gantungan kunci sebagai buah tangan.

Salah satu toko yang populer adalah Halal Al Madinah milik Bos Hamid. Selain lengkap dan murah, pelayan di toko ini fasih berbahasa Indonesia.

Tawar-menawar pun jadi lebih mudah, bahkan rupiah diterima sebagai alat bayar.

Reporter: Gigih Irvan

(fru)

