Awasi Langsung Layanan Jemaah, Tim Monev Haji 2025 Tiba di Tanah Suci

Ramdani Bur, Jurnalis · Jum'at 23 Mei 2025 10:19 WIB
Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Haji 2025 tiba di Bandara King Abdulaziz, Kamis (22/5/2025). Total Tim Monev tahun ini mencapai 78 orang.  
 
Total ini gabungan dari unsur internal dan eksternal Kementerian Agama.
 
Mereka ditugaskan mengevaluasi langsung layanan haji, memberi solusi atas kendala serta memberikan masukan kepada penyelenggara. 
 
Tim Monev akan berlangsung selama 25–30 hari dan hasilnya akan diserahkan ke Kemenag sebagai rekomendasi evaluatif. 
 
Reporter: Ramdani Bur
 

