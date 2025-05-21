Otoritas Bandara Jeddah menyediakan bus khusus bagi jemaah lansia sejak 2024. Bus ini dilengkapi lift hidrolik untuk memudahkan pengguna kursi roda.

Kepala Daker Bandara PPIH Arab Saudi, Abdul Basir menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Arab Saudi atas layanan ramah lansia ini.

Pada Minggu (18/5/2025), 30 lansia dari kloter PLM-13 langsung diberangkatkan ke Makkah menggunakan bus khusus. Salah satu yang dilayani adalah nenek Sumbuk, jemaah tertua asal Indonesia.

Sejak 17 Mei 2025, gelombang II jamaah Indonesia tiba di Jeddah dengan PPIH aktif membantu proses kedatangan hingga pemberangkatan ke Makkah.

Reporter: Ramdani Bur

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News