Gelombang II kedatangan jamaah haji Indonesia ke Arab Saudi dimulai pada Sabtu (17/5/2025).

Jamaah dari Embarkasi Padang (PDG) menjadi kloter pertama gelombang II yang tiba di Tanah Suci.

Jamaah haji Indonesia asal Padang langsung memanjatkan rasa bahagianya dengan melakukan sujud syukur.

Mereka langsung bergerak ke Hotel Manar Al-Mashaer, Syisyah, Makkah. Jamaah mendapatkan hadiah Alquran dari PPIH Arab Saudi 2025.

Reporter : Ramdani Bur

(fru)

