Sejumlah persiapan dilakukan Kementerian Agama dalam menyambut musim Haji 1446 H. Sebanyak 389 petugas PPIH Arab Saudi mulai diberangkatkan pada Senin (28/5/2025).

Mereka yang diberangkatkan akan bertugas di daerah atau daker bandara, Madinah. Selain itu juga di daker tenaga kesehatan serta Kantor Urusan Haji, Jeddah.

Tim PPIH yang diberangkatakan terdiri 72 petugas daker bandara, 259 daker Madinah, 66 tenaga kesehatan dan 1 petugas pada Kantor Urusan Haji atau KUH.

Kemenag juga akan mempersiapkan kuota petugas tahap ke dua. Nantinya dikhususkan untuk penguatan di daker Mekah, Madinah dan bandara.

