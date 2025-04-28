...

389 Petugas Haji Mulai Diberangkatkan ke Arab Saudi, Bersiap Layani Jemaah

Gigih Irvan, Jurnalis · Senin 28 April 2025 10:57 WIB
A A A
Sejumlah persiapan dilakukan Kementerian Agama dalam menyambut musim Haji 1446 H. Sebanyak 389 petugas PPIH Arab Saudi mulai diberangkatkan pada Senin (28/5/2025). 
 
Mereka yang diberangkatkan akan bertugas di daerah atau daker bandara, Madinah. Selain itu juga di daker tenaga kesehatan serta Kantor Urusan Haji, Jeddah. 
 
Tim PPIH yang diberangkatakan terdiri 72 petugas daker bandara, 259 daker Madinah, 66 tenaga kesehatan dan 1 petugas pada Kantor Urusan Haji atau KUH. 
 
Kemenag juga akan mempersiapkan kuota petugas tahap ke dua. Nantinya dikhususkan untuk penguatan di daker Mekah, Madinah dan bandara.
 
Reporter: Gigih Irvan
 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini