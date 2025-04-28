Jenazah Bunda Iffet, ibunda dari Bimbim Slank, dimakamkan dengan suasana yang penuh haru dan khidmat di TPU Karet Bivak, Jakarta Selatan, Minggu (27/4/2025). Bimbim terlihat mengantar langsung almarhumah hingga ke liang lahat.

Saat ustaz melantunkan adzan, ia berdiri terdiam, memandangi jenazah ibundanya hingga prosesi penutupan makam selesai. Bunda Iffet wafat pada Sabtu malam (26/4/2025) pukul 22.42 WIB, dalam usia 87 tahun.

(fru)

