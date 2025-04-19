Kementerian Agama RI akan menerapkan kebijakan Murur dan Tanazul di puncak Haji 2025. Langkah ini cara mengatasi kepadatan jemaah saat puncak haji di Mina dan Muzdalifah.

Diketahui, Murur merupakan skema ketika jemaah melintas di Muzdalifa tanpa turun dari kendaraan dan langsung menuju Mina, setelah wukuf di Arafah.

Sementara Tanazul, sistem yang memungkinkan jemaah untuk tidak menginap di tenda Mina. Melainkan menginap di hotel yang telah disiapkan dekat dengan lokasi lempar jumroh.

Musim haji tahun ini akan ada 38.000 jemaah yang mengikuti skema Tanazul. Kebijakan Murur dan Tanazul telah melalui proses kajian. Hal ini juga mendapat dukungan dari Pemerintah Arab Saudi.

Reporter: Gigih Irvan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News