Kans Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 | MORNING ZONE

Ramdani Bur, Jurnalis · Jum'at 11 April 2025 11:34 WIB
Piala Dunia U17 2025 akan segera diselenggarakan di Qatar pada 3 hingga 27 November 2025. Turnamen ini mengalami perubahan utama dibanding edisi sebelumnya.
 
Salah satu perubahan utama adalah peningkatan jumlah peserta. Sebelumnya hanya diikuti oleh 24 tim, sedangkan edisi tahun 2025 ini akan melibatkan 48 tim dari berbagai negara. Dengan penambahan peserta, maka menjadikannya lebih kompetitif dan meriah.
 

