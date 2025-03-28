Presiden RI, Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih menyerahkan zakat fitrah melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Istana Kepresidenan, Kamis (27/3/2025).
Dalam momen tersebut, wajah Prabowo terlihat sembab. Dia juga tampak mengelap air mata sebelum membayar zakat. Usai menyalurkan zakatnya secara non-tunai, Presiden Prabowo pun berdoa bersama petugas Baznas.
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow