Serunei, Alat Tradisional yang Viral sebagai Tanda Berbuka Puasa di Aceh | Flash Zone

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Sabtu 08 Maret 2025 13:30 WIB
Di Aceh, sebuah tradisi unik muncul menjelang bulan Ramadan: penggunaan serunei sebagai tanda waktu berbuka puasa. Terletak di Mesjid Agung Bireuen, serunei menghasilkan suara melodi yang indah saat diputar, seolah mengingatkan warga untuk berbuka puasa.
 
Serunei ini pertama kali digunakan pada tahun 2007 dan sebelumnya merupakan alat yang dipasang di mobil pemadam kebakaran. 
 
Dengan cara engkol, petugas masjid memutar serunei untuk menghasilkan nada yang beragam. Tradisi ini telah viral di media sosial, menarik perhatian banyak warganet. 
 

