Morning Zone edisi Rabu, 26 Februari 2025 membahas sidang isbat penetapan awal Ramadan 1446 Hijriah yang akan digelar pada 28 Februari 2025.

Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat (penetapan) awal Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi di Auditorium HM Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat, pada Jumat (28/2/2025). Sidang yang dijadwalkan akan dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar ini akan menentukan awal bulan puasa bagi umat Islam di Indonesia.

