Sambut Bulan Ramadan, Begini Cara Menjaga Tubuh Tetap Fit Ala dr. Andi Sitti Tandina | MORNING ZONE

Kemas Irawan, Jurnalis · Rabu 26 Februari 2025 11:00 WIB
Morning Zone edisi Rabu, 26 Februari 2025 bersama Dokter RS Harapan Bunda, dr. Andi Sitti Tandina membahas persiapan menjelang bulan Ramadan, agar tubuh tetap fit dan tidak mudah merasa lemas. 
 
Bulan Ramadan segera tiba, saatnya umat Muslim seluruh dunia menyambutnya dengan suka cita. Nah, banyak hal yang perlu disiapkan dalam menyambut bulan penuh berkah ini. Salah satunya seperti menjaga tubuh agar tetap fit dan tidah mudah merasa lemas. Kira-kira bagaimana ya tipsnya? Simak selengkapnya di Morning Zone! 
 
Host: Andry Susanto 
Co Host: Kemas Irawan 
 

