Prabowo Pangkas Anggaran Rp306 Triliun, Ini Pos Belanja yang Dipotong | MORNING ZONE

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Rabu 12 Februari 2025 10:40 WIB
Morning Zone edisi Rabu, 12 Februari 2025 membahas soal Prabowo Pangkas Anggaran di 16 Pos Belanja APBN 2025. 
 
Pemerintah melakukan efisiensi anggaran besar-besaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Langkah ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. 
 
Melalui kebijakan ini, pemerintah menargetkan penghematan hingga Rp 306,69 triliun, dengan Rp 256,1 triliun di antaranya berasal dari pemangkasan belanja Kementerian dan Lembaga.
 
Host: Andry Susanto 
Co Host: Dani Jumadil Akhir 
 

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

