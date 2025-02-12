Morning Zone edisi Rabu, 12 Februari 2025 membahas soal Prabowo Pangkas Anggaran di 16 Pos Belanja APBN 2025.

Pemerintah melakukan efisiensi anggaran besar-besaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Langkah ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Melalui kebijakan ini, pemerintah menargetkan penghematan hingga Rp 306,69 triliun, dengan Rp 256,1 triliun di antaranya berasal dari pemangkasan belanja Kementerian dan Lembaga.

Host: Andry Susanto

Co Host: Dani Jumadil Akhir

(fru)

