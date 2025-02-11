Kontroversi A Business Proposal ternyata tak membuat Abidzar Al Ghifari patah semangat. Pipik Dian Irawati (Umi Pipik) mengaku, putranya memiliki mental yang kuat di tengah badai hujatan.

Polemik tersebut, menurutnya, justru membawa rezeki melimpah untuk Abidzar. Bahkan anaknya itu sudah mengantongi 10 kontrak film yang akan masuk tahap produksi.

Tak hanya itu, Umi Pipik juga dikabarkan membeli 100 tiket film A Business Proposal untuk dibagi-bagikan gratis kepada jamaah yang menghadiri pengajian di rumahnya.

