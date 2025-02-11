...

Abidzar Al Ghifari Masih Punya 10 Kontrak Kerja Usai Kontroversi A Business Proposal | OKEZONE FLASH

Ramdani Bur, Jurnalis · Selasa 11 Februari 2025 18:49 WIB
A A A
Kontroversi A Business Proposal ternyata tak membuat Abidzar Al Ghifari patah semangat. Pipik Dian Irawati (Umi Pipik) mengaku, putranya memiliki mental yang kuat di tengah badai hujatan.
 
Polemik tersebut, menurutnya, justru membawa rezeki melimpah untuk Abidzar. Bahkan anaknya itu sudah mengantongi 10 kontrak film yang akan masuk tahap produksi.
 
Tak hanya itu, Umi Pipik juga dikabarkan membeli 100 tiket film A Business Proposal untuk dibagi-bagikan gratis kepada jamaah yang menghadiri pengajian di rumahnya.
 
Host: Ramdani Bur
 

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini