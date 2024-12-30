...

Sebuah Pencapaian yang Luar Biasa! Semuanya Berhasil Lolos | Elimination 1 | Indonesian Idol Season XIII

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Senin 30 Desember 2024 14:27 WIB
Sarah Ayu tampil apik saat membawakan lagu 'Rayu' (Marion Jola, Laleilmanino), sementara suara Agata Sisilia tak kalah menarik saat menyanyikan 'A Change is Gonna Come' (Sam Cooke), pada Elimination 1 Indonesian Idol Season XIII. Lainnya, Nataya Angeleuis membawakan 'Run to You' (Whitney Houston), dan Darlene Magdalene memiliki lagu 'Officially Missing You (Tamia).
 
Kontestan di batch ini sangat bahagia karena berhasil lolos tidak ada satupun yang tidak lanjut ke babak berikutnya.
 

