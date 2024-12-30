Sarah Ayu tampil apik saat membawakan lagu 'Rayu' (Marion Jola, Laleilmanino), sementara suara Agata Sisilia tak kalah menarik saat menyanyikan 'A Change is Gonna Come' (Sam Cooke), pada Elimination 1 Indonesian Idol Season XIII. Lainnya, Nataya Angeleuis membawakan 'Run to You' (Whitney Houston), dan Darlene Magdalene memiliki lagu 'Officially Missing You (Tamia).

Kontestan di batch ini sangat bahagia karena berhasil lolos tidak ada satupun yang tidak lanjut ke babak berikutnya.

(fru)

