Harga Tiket Mudik Bus Naik Rp30 Ribu Jelang Libur Nataru

Nunung Purnomo, Jurnalis · Rabu 18 Desember 2024 12:16 WIB
Terminal bus bayangan di Ciputat, Tangerang Selatan dipadati pemudik, Rabu (18/12/2024). Sejumlah kota tujuan mulai dari Jawa Tengah-Jawa Timur mengalami peningkatan penumpang.
 
Peningkatan penumpang juga dibarengi dengan naiknya harga tiket bus hingga Rp30.000.  Umumnya, para warga memilih berangkat lebih awal guna menghindari macet di jalan. Diketahui, libur Nataru kali ini para perusahaan otobus tidak menambah jumlah armada.
 

(rns)

