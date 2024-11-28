Paslon Cagub dan Cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno mendeklarasikan kemenangan Pilkada Jakarta 2024 satu putaran berdasarkan hasil real count C1 internal dengan perolehan suara 50,07% atau memenuhi syarat 50% +1 suara di kediaman Pramono kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).

Pramono menegaskan, satu suara sangat berarti dalam Pilgub Jakarta 2024 kali ini.

Produser : Febry Rachadi

(fru)

