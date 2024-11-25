...

Menko Polkam Gelar Rakor Evaluasi Kesiapan Pilkada Serentak, Bahas Daerah Rawan hingga Bencana

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Senin 25 November 2024 20:44 WIB
Menko Polkam Budi Gunawan menggelar rapat koordinasi bersama jajaran KPU RI, TNI, Kepolisian dan Kemendagri untuk memastikan kesiapan tahapan akhir pilkada serentak 2024 di gedung utama kantor Kemenko Polkam, Senin (25/11/2024).
 
Pilkada serentak ini, akan terpilih 37 Gubernur dan Wagub baru lalu 93 Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan 415 Bupati dan Wakil Bupati.
 
Rapat juga membahas daerah rawan konflik Pilkada dan rawan bencana yang dapat berpengaruh pada teknis penyelenggaran. Budi Gunawan mengajak masyarakat untuk sama-sama ikut terlibat mensukseskan pilkada serentak 2024.
 
Reporter: Danandaya Arya Putra 
 

(rns)

