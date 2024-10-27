...

Ridwan Kamil Beberkan Capaian Kerja Entaskan Kemiskinan Desa di Jabar

Binti Mufarida, Jurnalis · Minggu 27 Oktober 2024 22:58 WIB
Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil pamer capaian kerja entaskan kemiskinan Desa di Jawa Barat. Bahkan, dari 1100 Desa sangat tertinggal menjadi nol selama lima tahun RK menjabat Gubernur di Jabar.
 
Capaian kerja itu diungkapkan RK saat mendapatkan pertanyaan dari Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana pada saat debat kedua Pilkada Jakarta di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).
 
Reporter : Binti Mufarida
Produser : Febry Rachadi
 

(rns)

