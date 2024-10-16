DPR RI menyetujui pengangkatan M Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Kesepakatan diambil setelah DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan secara tertutup terhadap Herindra, Rabu (16/10/2024) siang.
DPR RI sepakat Herindra bisa dilantik oleh Presiden RI terpilih 2024 Prabowo Subianto. Sementara, Puan mengungkap Hasil uji kelayakan dan kepatutan akan dibawa untuk disepakati di forum rapat paripurna pada, Kamis (17/10/2024) besok.
Reporter: Achmad Al Fiqri
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow