DPR Sepakat M Herindra Jadi Kepala BIN Gantikan Budi Gunawan

Achmad Al Fiqri, Jurnalis · Rabu 16 Oktober 2024 19:16 WIB
DPR RI menyetujui pengangkatan M Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Kesepakatan diambil setelah DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan secara tertutup terhadap Herindra, Rabu (16/10/2024) siang.
 
DPR RI sepakat Herindra bisa dilantik oleh Presiden RI terpilih 2024 Prabowo Subianto. Sementara, Puan mengungkap Hasil uji kelayakan dan kepatutan akan dibawa untuk disepakati di forum rapat paripurna pada, Kamis (17/10/2024) besok.
 
Reporter: Achmad Al Fiqri
 
 
 

