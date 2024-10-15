Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menyoroti early warning system (EWS) atau sistem peringatan dini kurang dalam setiap musibah kebakaran, menanggapi kebakaran di Tambora, Selasa(15/10).

Pramono pun berjanji akan membenahi sistem EWS dan respons time pemadam kebakaran apabila terpilih di Pilkada Jakarta 2024.

Sebelumnya, kebakaran hebat melanda rumah tinggal di Tambora, 5 orang tewas dalam peristiwa itu.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

