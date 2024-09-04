Table Tennis Okezone 2024 kembali hadir dengan semangat yang membara. Turnamen tenis meja tahunan ini digelar di Gelanggang Olahraga (GOR) Simprug Pertamina Jakarta Selatan pada Sabtu, 31 Agustus 2024.

Ada 34 tim yang bertanding dari korporasi dan instansi pemerintah dalam nomor beregu. Table Tennis Okezone 2024 semakin meriah dengan hiburan dari penyanyi Tanah Air, seperti Risa Amel dan Mayangsari.

Pertarungan sengit antar tim pun berakhir dengan Perumda Tirta Bhagasasi keluar sebagai juara Table Tennis Okezone 2024! Mereka mengalahkan Jasa Raharja Putera A di babak final dengan skor 2-0. Sementara itu, posisi tiga ditempati oleh Kemen PUPR yang telah mengalahkan Jasa Marga di perebutan tempat ketiga dengan skor 2-0!

Acara Table Tennis Okezone 2024 didukung oleh Pertamina Patra Niaga, KB Bank, Pertamina Hulu Energi, Telkom, AHM, Universitas Gunadarma, HPM, Bank Mandiri, Exxon Mobile, Toyota, BNI, CIMB Niaga, BCA, ICDX, Telkomsel, Petrochina, Pertamina Gas, Wahana Honda, Pupuk Indonesia, Pelindo, XL, Bank Muamalat, KPN Corp, Jasa Marga, Lorin Hotel Sentul, Haris Hotel, Baznas, L Men Nutrifood, dan Kopi Tuku.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News