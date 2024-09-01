Pramono Anung-Rano Karno menaiki TransJakarta saat menuju ke CFD, Minggu (1/9/2024). Dimulai dari Halte Senayan Bank DKI menuju Halte Tosari, Jakarta Pusat.

Saat naik Transjakarta, Pramono-Rano mengenakan setelan olahraga. Keduanya terlihat kompak menyapa hingga memborong dagangan warga.

Mereka juga menampung aspirasi warga terkait masalah transportasi.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Akira AW

