Pramono Anung-Rano Karno menaiki TransJakarta saat menuju ke CFD, Minggu (1/9/2024). Dimulai dari Halte Senayan Bank DKI menuju Halte Tosari, Jakarta Pusat.
Saat naik Transjakarta, Pramono-Rano mengenakan setelan olahraga. Keduanya terlihat kompak menyapa hingga memborong dagangan warga.
Mereka juga menampung aspirasi warga terkait masalah transportasi.
Reporter: Muhammad Refi Sandi
Produser: Akira AW
(fru)
