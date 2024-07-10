Beragam destinasi wisata di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Salah satunya adalah Negeri Kayangan atau dulunya dikenal dengan Tol Kayangan. Negeri Kayangan berada di Dusun Surodadi, Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Untuk sampai lokasi ini bisa dengan sepeda motor, mobil pribadi, atau bus medium.

Di Negeri Kayangan, pengunjung disuguhi panorama alam. Jika cuaca cerah bisa melihat langsung keindahan Gunung Merbabu, Merapi, Sumbing, Sindoro, Andong, maupun perbukitan. Sebaliknya, saat berkabut juga bisa menjadi daya tarik tersendiri.

Kontributor: Puji Hartono

(fru)

