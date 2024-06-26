Diguyur hujan deras, ratusan rumah warga di Tangerang terendam banjir. Tepatnya di Perumahan Mediterania Satu, Tangerang, Banten, Selasa (26/6). Ketinggian banjir diketahui mencapai 40 sentimeter hingga 1 meter

Tingginya genangan banjir membuat aktivitas warga sekitar terganggu. Banjir yang masuk ke dalam rumah juga merendam sebagain barang milik warga. Selian diguyur hujan deras, buruknya drainase juga menjadi penyebab banjir

Kontributor: Aimarani

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News