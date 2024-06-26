...

Diguyur Hujan Deras, Ratusan Rumah di Tangerang Terendam Banjir

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Rabu 26 Juni 2024 10:36 WIB
A A A
Diguyur hujan deras, ratusan rumah warga di Tangerang terendam banjir. Tepatnya di Perumahan Mediterania Satu, Tangerang, Banten, Selasa (26/6). Ketinggian banjir diketahui mencapai 40 sentimeter hingga 1 meter 
 
Tingginya genangan banjir membuat aktivitas warga sekitar terganggu. Banjir yang masuk ke dalam rumah juga merendam sebagain barang milik warga. Selian diguyur hujan deras, buruknya drainase juga menjadi penyebab banjir 
 
 
Kontributor: Aimarani 
Produser: Akira AW

(fru)

