Begini Tips ke Raudhah untuk Jemaah Perempuan

Widya Michella, Jurnalis · Minggu 23 Juni 2024 17:24 WIB
Raudhah merupakan tempat yang berada di antara rumah Nabi (sekarang makam Nabi) dan mimbar di Masjid Nabawi, Madinah. Luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 15 meter. 
 
Untuk bisa memasuki Raudhah, jemaah haji juga dapat masuk tanpa menggunakan aplikasi Nusuk. Cara masuk Raudhah tanpa nusuk dapat melalui pintu 22. Namun cara ini hanya digunakan hanya untuk jemaah wanita.
 
Meski ditutupi pembatas putih, tidak menyurutkan niat para jemaah Wanita untuk melihat secara dekat makam Rasulullah bersama para sahabatnya itu. 
 
Reporter : Widya Michella 
Produser: Reza Ramadhan

