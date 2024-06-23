...

Laporan Langsung Jemaah Haji Indonesia Ziarah ke Pemakaman Ma'la di Arab Saudi

Fahmi Firdaus, Jurnalis · Minggu 23 Juni 2024 17:05 WIB
Para jemaah haji Indonesia datang ke pemakaman Ma'la untuk berziarah, dengan membaca salam sebelum masuk makam dan berdoa untuk keluarga nabi dan para ulama yang dimakamkan di sana.
 
Pemakaman Ma’la sangat berbeda dengan pemakaman di Indonesia pada umumnya, tidak ada bangunan maupun batu nisan. Namun tiap pusara memiliki satu hingga dua batu di atasnya sebagai penanda dengan nama yang terukir di atas batu tersebut. Batu tersebut berbaris rapi di setiap makam.
 
Reporter : Fahmi Firdaus
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

