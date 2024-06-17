Wapres Ma’ruf Amin bersama Ibu Wury melaksanan ibadah salat Iduladha 1445 H. Lokasi di Masjid Istiqlal, Jl Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat, Senin (17/6).

Wapres Ma'ruf bersama Ibu Wury tiba di Masjid Istiqlal sekitar pukul 06.45 WIB. Wapres Ma'ruf menggunakan pakaian bernuansa putih ditambah dengan jas hitam. Tidak lupa peci hitamnya yang tampak serasi dengan sarung yang dikenakannya.

Reporter: Binti Mufarida

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News