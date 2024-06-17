...

Wapres Ma'ruf Amin Bersama Ibu Wury Salat Iduladha di Masjid Istiqlal Jakarta

Binti Mufarida, Jurnalis · Senin 17 Juni 2024 10:30 WIB
Wapres Ma’ruf Amin bersama Ibu Wury melaksanan ibadah salat Iduladha 1445 H. Lokasi di Masjid Istiqlal, Jl Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat, Senin (17/6).
 
Wapres Ma'ruf bersama Ibu Wury tiba di Masjid Istiqlal sekitar pukul 06.45 WIB. Wapres Ma'ruf  menggunakan pakaian bernuansa putih ditambah dengan jas hitam. Tidak lupa peci hitamnya yang tampak serasi dengan sarung yang dikenakannya.
 
