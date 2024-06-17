...

Gibran Salat Idul Adha Bersama Punggawa Timnas U-16 di Halaman Balai Kota Solo

Septyantoro, Jurnalis · Senin 17 Juni 2024 16:16 WIB
Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka menunaikan salat Idul Adha di Halaman Balai Kota Surakarta, Senin (17/6)
 
Gibran salat bersama keluarga dan para pemain Timnas U-16 serta ribuan warga Solo. Dalam khotbahnya, khatib berpesan kepada masyarakat untuk tidak hidup secara berlebihan.
 
Sebelumnya, Timnas U-16 sendiri saat ini tengah mengikuti pemusatan latihan di Kota Solo untuk menghadapi piala AFF U-16.
 
Kontributor: Septyantoro

(rns)

