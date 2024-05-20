Siswa SD punya cara unik merayakan Hari Kebangkitan Nasional di Solo, mereka mengikuti lomba cosplay menjadi pahlawan nasional, Senin (20/5). Puluhan siswa mengenakan baju dan atribut pahlawan nasional dan berpidato layaknya pahlawan yang mereka peragakan.

Sekolah juga menggelar drama yang bercerita tentang Dokter Wahidin Sedirohoesodo dan Soetomo saat mendirikan Budi Oetomo dan perjuangan Jenderal Sudirman.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pendidikan karakter, rasa percaya diri, totalitas dan kreativitas para siswa.

Kontributor: Septyantoro

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News