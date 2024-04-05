Hujan deras di sejumlah daerah di Sumatera Barat memicu banjir lahar dingin di Kabupaten Agam, Tanah Datar dan Padang Panjang. Banjir lahar dingin dari Gunung Marapi ini menyebabkan kemacetan di jalan propinsi dan kerusakan di beberapa titik.

Warga beserta TNI-Polri, BPBD dan relawan membersihkan jalan dari material batu dan kayu yang terbawa arus banjir lahar. Akibat peristiwa ini, pengguna jalan yang melintas langsung diarahkan ke sejumlah jalur alternatif.

Kontributor: Agung Sulistyo

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

