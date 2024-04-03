Puluhan ribu pemudik kapal laut dari berbagai wilayah di Indonesia Timur mulai berdatangan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Rabu(3/4). Ada 12 kapal yang tiba dari Kalimantan, Sulawesi dan Maluku, salah satunya KM Labobar dari Sulawesi tujuan Surabaya mengangkut 3 ribu pemudik.

Hari ini merupakan puncak arus mudik utuk pengguna kapal laut terutama yang turun di Pelabuhan Tanjung Perak. Sementara tahun ini diprediksi jumlah pemudik naik 20 persen dari tahun 2023.

Kontributor: Nur Syafei

(mhd)

