Ratusan truk memadati Pelabuhan Gilimanuk, kepadatan kendaraan barang membuat kantong parkir pelabuhan penuh, Rabu(3/4). Dari data ASPD tercatat 24 ribu pejalan kaki sudah meninggalkan Bali dan mudik ke Pulau Jawa.

Sedangkan dari arah Pulau Jawa ke Bali tercatat 16 ribu orang dan 4.300 kendaraan masuk Bali. ASDP sudah mulai mengoperasikan kapal perbantuan, sebanyak 29 kapal melayani penyebrangan lintas Ketapang-Gilimanuk.

Kontributor: Nyoman Sudika

(mhd)

