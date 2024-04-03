Sejumlah ruas jalan di Jakarta tergenang air usai hujan deras mengguyur Ibu Kota, Rabu(3/4). Di ruas Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ketinggian air mencapai 80 cm.

Tingginya air membuat arus lalu lintas dari arah Kebayoran Lama menuju Cipulir maupun sebaliknya sempat lumpuh. Dua mesin pompa juga dikerahkan untuk mempercepat surutnya air, sejumlah petugas PPSU disiagakan untuk mengoperasikan mesin pompa.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

(mhd)

