Hujan Deras, Ruas Jalan Raya Ciledug Raya Sempat Lumpuh Terendam Banjir

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Rabu 03 April 2024 20:35 WIB
Sejumlah ruas jalan di Jakarta tergenang air usai hujan deras mengguyur Ibu Kota, Rabu(3/4). Di ruas Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ketinggian air mencapai 80 cm.
 
Tingginya air membuat arus lalu lintas dari arah Kebayoran Lama menuju Cipulir maupun sebaliknya sempat lumpuh. Dua mesin pompa juga dikerahkan untuk mempercepat surutnya air, sejumlah petugas PPSU disiagakan untuk mengoperasikan mesin pompa.
 
Kontributor: Denhelmi Sajangbati

(mhd)

