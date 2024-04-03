Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tinjau persiapan arus mudik di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah,Rabu (3/4) sore. Kapolri menyebut terdapat 3 hal utama yang menjadi prioritas dalam persiapan mudik Lebaran 2024 di Jawa Tengah.

Salah satu langkah yang telah disiapkan untuk mengurai kemacetan dengan menambah beberapa pintu exit tol. Kapolri mengimbau kepada para pemudik agar tidak memaksakan diri selama berkendara ke kampung halaman untuk menghindari kecelakaan.

Masyarakat juga diimbau untuk mudik lebih awal untuk mengurangi beban arus lalu lintas pada puncak arus mudik Lebaran. Diperkirakan ada peningkatan jumlah pemudik hingga 56 persen pada lebaran tahun ini.

Produser: Hendra Kaswara

(mhd)

