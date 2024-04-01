...

H-10 Lebaran 2024, Tinggal Tersisa 321.135 Tiket KA Mudik

Widya Michella Nur Syahida, Jurnalis · Senin 01 April 2024 23:00 WIB
Stasiun Gambir terpantau ramai penumpang pada Senin (1/4/2024). Sejumlah orang terlihat duduk di depan area keberangkatan menunggu jadwal keberangkatan kereta api pilihannya.
 
PT KAI sendiri menyediakan sebanyak 1.677 KA dengan rata-rata 77 KA per hari. Adapun tiket di masa angkutan lebaran 2024 tersedia sebanyak 957.138 tempat duduk. Dimana 659.766 tempat duduk telah habis terjual. 
 
Banyak penumpang memilih mudik lebih guna menghindari penumpukan di puncak mudik 2024. 
 
