Stasiun Gambir terpantau ramai penumpang pada Senin (1/4/2024). Sejumlah orang terlihat duduk di depan area keberangkatan menunggu jadwal keberangkatan kereta api pilihannya.

PT KAI sendiri menyediakan sebanyak 1.677 KA dengan rata-rata 77 KA per hari. Adapun tiket di masa angkutan lebaran 2024 tersedia sebanyak 957.138 tempat duduk. Dimana 659.766 tempat duduk telah habis terjual.

Banyak penumpang memilih mudik lebih guna menghindari penumpukan di puncak mudik 2024.

Reporter : Widya Michella Nur Syahida

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News